Por meio de uma postagem no Twitter, na noite desta quinta-feira (16), Alexandre Kalil pediu desculpas aos profissionais de saúde especialistas em terapia intensiva, por tê-los chamado de “entubadores”. “Foi um erro causado pela minha ignorância”, afirmou o prefeito de Belo Horizonte.

“Peço desculpas aos anestesiologistas, aos emergencistas e aos intensivistas, que atuam na linha de frente do combate à pandemia”, disse o prefeito, reforçando que a maior dificuldade em abrir leitos de UTI está na contratação de profissionais especializados em medicina de alta complexidade hospitalar.

Há vários dias, Kalil tem dito para a imprensa que a capital mineira preferiu investir nos recursos humanos do que na compra de equipamentos da UTIs. Neste momento, a rede pública da cidade conta com 1.057 leitos de terapia intensiva, sendo 392 dedicados a pacientes com Covid. A ocupação é de 85%.

“Reitero meu agradecimento a todos e mantenho a intenção da minha fala: não adianta nada ter camas e equipamentos se não tivermos médicos e demais profissionais da saúde. Precisamos de vocês nessa guerra”, escreveu Kalil.

Em entrevista à TV Bandeirantes no último sábado, procurando ressaltar a importância do médico no atendimento de pacientes com Covid-19, usei incorretamente a expressão “entubadores”. Foi um erro causado pela minha ignorância. — Alexandre Kalil (@alexandrekalil) July 16, 2020