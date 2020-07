A Kawasaki acaba de lançar a versão 2021 da naked Z900, que chega com atualizações visuais em relação à linha anterior. Com preço R$ 47.990, a esportivasem carenagem manteve o motor quatro cilindros de 900 cm³, que entrega 125 cv a 9.500 rpm. No entanto, até o final do mês, ela pode ser adquirida com valor promocional de R$ 46 mil, além do frete.

Mas o principal destaque dessa Naked é o torque praticamente plano, mas com pico de 10,1 mkgf a 7.700 giros. Ou seja, ela entrega força em praticamente qualquer rotação. A marca ainda informa que ela é certificada na normatização de eficiência Euro 5.

A suspensão segue o padrão da linha anterior. Ela utiliza amortecedores com ajustes de carga e também conta com freios a disco nas duas rodas.

Eletrônica

Em termos de eletrônica a Z900 recebeu um módulo de controle tração com quatro estágios, além de um módulo que regula a entrega de potência. Segundo os executivos, ela permite ajustar o comportamento da moto para diferentes condições de uso e piso.

No controle de tração, há uma gradação da intervenção do módulo na distribuição de torque. Já no modo de potência, quando ativado o modo Low, o motor limita a 55% da cavalaria. Tudo isso é combinado no seletor de condução (instalado na manete esquerda) nos modos, Sport, Road, Rain e Rider (em que o piloto ajusta à sua maneira).

Visual

Visualmente, a Z900 passou por pequenos ajustes, como pintura do bloco em preto, molduras do tanque redesenhados, melhorias no banco e farol com novos formato e máscara. E por falar em iluminação, todas as luzes da moto são em LED.

Já o painel é totalmente digital, com modo noturno e diurno. Ele permite diferentes configurações e pode se conectar ao smartphone via Bluetooth. Essa função tem vínculo com uso de telefonia, mas apenas para comunicar com o aplicativo Rideology, que informa dados de percursos, telemetria, consumo, velocidade média, inclinação da moto, temperatura, indicação de revisões. Ou seja, ela registra todo comportamento da motocicleta.

Garantia e revisões

A Kawasaki informa que a Z900 conta com dois anos de garantia e plano de revisões a cada 6 mil quilômetros, sendo que a primeira (aos 1 mil quilômetros) tem mão de obra gratuita, assim como a quarta revisão.