O modelo Rodrigo Alves, popularmente conhecido como Ken humano por conta das inúmeras cirurgias plásticas, entrou para a indústria musical e lançou sua primeira canção. Inspirada em sua história com procedimentos estéticos, Plastic World ('mundo da plástica', em português) é uma parceria com o DJ e cirurgião plástico Giacomo Urtis.



"Esse é um grande dia para mim! Não consigo acreditar que minha música está no topo das paradas e até número um em alguns países", comemorou em entrevista ao DailyMail. No dia do lançamento, a música atingiu o topo das paradas do iTunes no gênero eletrônico em Dubai e na Itália.



No último fim de semana, ele gravou o clipe de Plastic World no estúdio Cinecittà, em Roma, na Itália. O local também foi usado nas gravações do filme Ben-Hur, de 1959.