Se nos Estados Unidos e na Europa o segmento de monovolumes ainda mantém um público cativo, por aqui as minivans se tornaram uma espécie de ararinha azul. Quase extintas, e representadas apenas pela Chevrolet Spin, esses carros perderam o apelo com o avanço dos SUVs.

No entanto, a Kia acredita que ainda há espaço para as grandalhonas familiares e acaba de anunciar a importação do novo Carnival. A quarta geração do monovolume estreará no mercado brasileiro por R$ 479.990 e oito lugares. Isso mesmo, a minivan sul-coreana chegará por quase meio milhão de reais.

Com esse valor, o consumidor que pode se dispor a gastar tanto dinheiro num automóvel tem um leque vasto de opções, de esportivos a sedãs, assim como picapes a jipões de luxo. Mas, sejamos franco, a Carnival é a única que leva oito de uma vez.

E para convencer o consumidor a abrir mão de um Porsche 718 Boxster, ou de um Jeep Wrangler Rubicon, e levar essa barcaça, o Carnival passou por um redesenho. O modelo ganhou capô mais plano, diferentemente do padrão das minivans, que adotam seção frontal mais vertical para aproveitar melhor o espaço entre-eixos. O modelo parece mais uma grande perua do que uma minivan, mas ainda sim o capô é curtinho.

GUV

Por aqui, a marca passa a denominar o modelo como Grand Utility Vehicle (GUV). Mas, nos Estados Unidos, onde ele concorre com o Chrysler Pacifica, ainda continua sendo categorizado como MPV, sigla para Multi-Purpose Vehicle.

A estratégia é buscar identificação com SUV. E faz sentido. Os monovolumes tiveram seu apogeu nos anos 1990, mas nos últimos anos foram engolidos pelos utilitários, assim como o segmento de peruas e até mesmo sedãs.

Seis canecos

Mas, denominações à parte, fato é que o Carnival chega equipado com motor V6 3.5 de 272 cv e 33 kgfm de torque, combinado com transmissão automática de oito marchas.

Para justificar o preço nababesco, a marca recheou o monovolume com um pacote farto de assistências de condução, quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas e multimídia de mesmas dimensões (com conexão para smartphones e câmeras).

O modelo ainda conta com ar-condicionado digital de duas zonas, freio de estacionamento eletrônico, banco do motorista com ajuste elétrico e demais conteúdos. O modelo tem acabamento sofisticado e espaço de sobra para quem tem família numerosa. Era mais barato ter comprado uma TV!

Assista também!