O motorista mineiro e presidente do Sindicato Interestadual dos Caminhoneiros (SUBC), José Natan, publicou um vídeo no Facebook nesta segunda-feira (3) convocando os colegas de profissão a realizarem uma paralisação no dia 30 de junho, quando se comemora o Dia do Caminhoneiro.



Segundo ele, a paralisação seria uma demonstração de apoio às reformas apresentadas pelo governo federal – como a reforma da Previdência. “Se a reforma tiver passado, a paralisação vai ser de um dia. Mas, se não tiver passado, a paralisação pode prorrogar”, afirma José Natan no vídeo abaixo:

Na última sexta-feira (31), o presidente Jair Bolsonaro almoçou com caminhoneiros em Goiás. O presidente prometeu, recentemente, aumentar de 19 para 40 o máximo de pontos que um motorista pode acumular ao longo de um ano, por infrações cometidas, e desativar todos os radares de velocidade instalados em rodovias.

Na mesma data, o presidente Jair Bolsonaro compartilhou em sua conta no Twitter que a Petrobras irá reduzir em 6% o preço do diesel e em 7,2% o preço da gasolina.