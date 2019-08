O compositor americano Steve Ronsen acusou Lady Gaga de plágio em uma ação multimilionária. De acordo com o músico, a premiada canção Shallow, do filme Nasce Uma Estrela, copiou a progressão de notas de sua música Almost, de 2012. As informações são do jornal inglês The Independent.



Ronsen argumenta que Shallow apresenta a mesma progressão de Almost - G (sol), B (si) e A (lá). O músico afirmou ter solicitado uma análise a um 'renomado e respeitado' musicologista, que teria concluído que 'há similaridades significativas em tempo, melodia, ritmo e harmonia nos dois ganchos das músicas em questão'.



Shallow venceu um Oscar de melhor música original e dois Grammy, de melhor canção escrita para mídia visual e melhor dueto pop/performance de grupo.