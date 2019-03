O Twitter divulgou levantamento identificando as mulheres mais populares em sua plataforma nesta sexta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher. Encabeçando a lista das mais influentes estão Lady Gaga, Nicki Minaj e Beyoncé. Dados foram coletados no período de um ano, entre 1.º de março de 2018 e 1.º de março de 2019.



Confira abaixo a lista das mulheres mais mencionadas no Twitter:



1. Lady Gaga

2. Nicki Minaj

3. Beyoncé

4. Nancy Pelosi

5. Rihanna

6. Taylor Swift

7. Demi Lovato

8. Kamala Harris

9. Alexandria Ocasio-Cortez

10. Theresa May