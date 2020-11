A nova geração do Peugeot 208 não chegou fazendo aquele barulho todo que a marca francesa esperava. Em outubro, seu primeiro mês cheio, o leãozinho emplacou somente 494 unidades, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Para se ter uma ideia, o líder Onix registrou 11.203 unidades. Foi uma estreia muito tímida para um modelo que era um dos mais aguardados para 2020.

Apesar de ser o compacto mais bonito da categoria, o fator preço não contribuiu na estreia. Importado da Argentina, o modelo chegou por elevados R$ 75 mil, enquanto os rivais contam com versões bem mais acessíveis.

Claro que a estratosférica flutuação do dólar contribuiu para um preço tão alto. Mas o consumidor não é benevolente, ainda mais num ano caótico como 2020. E para resolver a bronca, a marca acaba de lançar duas novas versões para se posicionarem na base da linha: Like e Like Pack, com transmissão manual.

Queixo duro

A versão básica do 208 parte de R$ 65.990. Segundo a marca, tem foco no atendimento a frotista. Ele é o básico do básico, mas conta com motor 1.6. Mesmo assim, o preço é apenas R$ 300 a mais que a opção de entrada do Onix com motor turbo e caixa manual, que é similar em termos de cavalaria. Ele também é R$ 1 mil mais caro que o HB20 Vision Pack 1.6, com caixa manual. Por outro lado, é R$ 4 mil mais em conta que o Polo 1.6.

Essa versão pode ser interessante numa negociação em grande escala no setor corporativo, em que conste um pacote de pós-venda que entregue custo operacional atraente. Mas para o consumidor comum isso pouco importa.

E a própria PSA deixa claro que a versão para o consumidor final será a Like Pack. Ela é oferecida por R$ 69.990 e conta com pacote de conteúdos que inclui alarme, travas e vidros elétricos nas quatro portas, ar-condicionado digital, computador de bordo, piloto automático, limitador de velocidade, chave do tipo canivete com telecomando das travas, banco do motorista com ajuste de altura, volante multifuncional, direção com assistência elétrica e ajuste de altura e profundidade, assistente de partida em ladeira e multimídia de sete polegadas (com a Android Auto e Apple CarPlay).

Simplificado

Por outro lado, a versão abre mão de refinamentos como luz diurna em LED (DRL). O lugar do “dente” sob os faróis há apenas um moldura em plástico. A grade que na versão mais refinada tem um efeito tridimensional também foi trocada por um modelo simples. E as rodas de liga leve foram substituídas por um conjunto em aço estampado e adornado por calotas plásticas.

Por dentro ele também é mais simples. O valente com bordas achatadas tem acabamento em borracha apenas. A alavanca do câmbio também não conta com nenhum tipo de sofisticação, apesar de ter revestimento em couro no trambulador.