A estreia de Leandro Hassum na Escolinha do Professor Raimundo na TV Globo foi ao ar neste domingo, 11. O ator interpreta o personagem Mazarito, eternizado pelo humorista Costinha, morto em 1995, na 5ª temporada da nova versão do seriado.



Em sua primeira cena, o personagem é confrontado pelo Professor Raimundo (Bruno Mazzeo) sobre um "problema" matemático e conta uma piada sobre um homem que pede bebidas em um bar antes que um "problema" comece, na tentativa de "enrolar" o professor. Na sequência, leva nota zero.



Logo no início, Leandro Hassum chega a interagir com um microfone da produção, de forma semelhante à qual Costinha era conhecido por fazer quando atuava.



A maior parte da reação dos espectadores nas redes sociais, porém, não foi a das melhores. Diversos internautas criticaram a atuação de Hassum, que, conforme anunciado no último mês de maio, não teve seu contrato renovado com a Globo.



Apesar de ter sido exibido ao grande público somente neste domingo, 11, o episódio foi ao ar originalmente em 28 de julho de 2019 na TV paga, pelo canal Viva, e também já estava disponível pela plataforma Globoplay.