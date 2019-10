Leonardo e Poliana completaram 23 anos de casados na quarta-feira, 17, e a mulher foi sincera ao homenagear o cantor pelas redes sociais.



Ela publicou um vídeo com momentos especiais do casal e citou os períodos conturbados dos dois. "[Vivemos] entre idas e vindas. Passei por decepções, traições, felicidades. Mas enfim, consegui, com muitas lutas, segurar minha família, que hoje, para a glória do senhor, está unida e feliz", afirmou.



"Obrigada, meu Leonardo, por ter me ensinado a ser uma mulher forte, guerreira, que persevera e crê nos propósitos de Deus. Eu amo você", finalizou. Confira:

O cantor, por sua vez, foi mais sucinto: "São 23 anos de muito amor, parceria e cumplicidade. Te amo". Veja:

Leonardo e Poliana são pais de Zé Felipe, de 21 anos. O sertanejo tem outros cinco filhos, de outras relações: João Guilherme Ávila, de 17; Matheus Vargas, 21; Jéssica Beatriz, 25; Monyque Isabella, 28; e Pedro Leonardo, de 32.

