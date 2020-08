Enquanto todas as marcas já lançaram ou preparam o lançamento de suas linhas 2021, a Lexus, divisão de luxo da Toyota, acaba de lançar no Brasil a linha 2020 do SUV UX 250h. O SUV estreia com novos conteúdos e significativos incrementos em segurança. Oferecido em duas versões, o modelo em preços de R$ 233.990 (Dynamic) e R$ 266.990 (Luxury).

O SUV passa a ser equipado com conexão com smartphone, nos padrões Android Auto e Apple CarPlay, mas a cereja do bolo é o sistema Safety System que inclui controle de cruzeiro adaptativo (ACC), monitor de faixa de rodagem, sistema de colisão frontal (que aplica frenagem automaticamente na iminência de colisão, acima de 20 km/h), farol alto automático e alerta de tráfego traseiro. Na versão topo de linha ainda é adicionado sensor de ponto cego.

Ele ainda conta com bancos dianteiros elétricos, com 10 posições para o motorista e oito para o passageiro. Além de sistema de aquecimento dos bancos. Um detalhe, o sistema multimídia que é de 7 polegadas na versão de entrada e 10,3 polegadas na topo de linha, inclui leitor de DVD e CD. Ambos contam com câmera para auxiliar nas manobras, mas apenas a Luxury conta com visão 360°.

Primo rico do RAV4, o UX 250h também conta com motor híbrido. Mas ao invés de combinar motor elétrico com unidade 2.5, o Lexus recorre a uma unidade 2.0 e elétrico para desenvolver 184 cv.