O atual cenário do mercado de trabalho e das práticas corporativas será abordado nesta sexta-feira (11) durante evento on-line e gratuito a ser promovido pela Fundação Dom Cabral (FDC) em parceria com a ONG ChildFund. Com dois painéis, o “Liderança engajadora” será transmitido pelo Youtube das entidades.

Os palestrantes são da área de Recursos Humanos e gestão. As ministrações vão destacar o papel dos líderes, que ganhou ainda mais relevância em tempos de pandemia e de crise global.

“Liderança engajadora é aquela que te desafia, entrega resultado pelas pessoas, traz impacto positivo para o desenvolvimento da equipe, na medida em que reconhece e equilibra as demandas e os recursos presentes no trabalho, contribuindo também para geração de um ambiente saudável”, frisa David Braga, headhunter da Prime Talent e um dos palestrantes do evento.

Painéis

A apresentação de Braga será às 10h, no painel “Liderança para os novos e atuais tempos”. O CEO da DecisionWise Brasil, Rogério Cher, e o diretor do Centro de Liderança da Fundação Dom Cabral, professor Paul Ferreira, compõem o debate, que será mediado pelas gerentes de RH da ChildFund, Joyce Mara, e de Projetos da FDC, Maria Raquel Grassi Marques.

Já às 14h, Tracy Maylett, autor do livro “Magic” e CEO da DecisionWise, empresa americana especializada em pesquisas de Liderança, Cultura e Engajamento, realiza a palestra “A força do engajamento social” (em inglês, com tradução simultânea).

Leia Mais:

Novo mercado de trabalho exige novas relações

Com mercado em alta, curso de Cosmética e Estética capacita alunos para novas formas de atendimento

Indicador do mercado de trabalho registra piora em novembro, diz FGV