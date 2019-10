Os programas de trainee são a porta de entrada para os futuros líderes de grandes empresas. E a Localiza, maior rede de aluguel de carros da América Latina, está com inscrições abertas para contratar profissionais que almejam tornar-se gestores dentro da companhia. Pode participar da seleção feita pela empresa quem concluiu um curso superior, em qualquer área, após dezembro de 2017, ou quem vai finalizar a graduação em dezembro deste ano. Além da escolaridade, o inglês avançado também é outra exigência.

A quantidade de vagas e a remuneração não foram informadas, mas a Localiza garante que paga compatível com o mercado de trabalho. Conforme a empresa, o valor da bolsa-auxílio "será divulgado em uma etapa específica do processo seletivo". Mas, além do salário, os selecionados terão outros benefícios, como vale-transporte, refeição na empresa, seguro de vida, convênio médico e odontológico, participação nos lucros e resultados, desconto no aluguel de carros e em compra de veículos seminovos e em academias.

Já para o Programa de Estágio, que recebe inscrições até o dia 23, a bolsa-auxílio é de R$ 1.100 para uma carga-horária de quatro horas diárias, e R$ 1.650 para uma jornada de seis horas por dia.

Processo seletivo é nacional, mas vagas são para trabalhar em Belo Horizonte

Trainee

As inscrições para o Programa de Trainee da Localiza estão abertas até o dia 4 de novembro e podem ser feitas clicando aqui. A empresa destacou que aceita candidatos de todas as regiões do Brasil, inclusive estrangeiros, mas todas as vagas são para trabalhar na sede da companhia, que fica na rua Bernardo Vasconcelos, 377, no bairro Cachoeirinha, região Nordeste de Belo Horizonte. Quem mora em outras localidades, a empresa arcará com os custos da passagem durante a fase presencial da seleção.

O processo seletivo conta com quatro etapas. A primeira é totalmente on-line. No momento da inscrição, o candidato realiza alguns testes e, de 21 de outubro a 11 de novembro, participa de games para avaliação comportamental. De 22 a 28 do mesmo mês, serão feitas dinâmicas, também on-line. Na primeira semana de dezembro acontecem as entrevistas presenciais com liderança e equipe de Recursos Humanos. Os aprovados iniciam o programa em fevereiro de 2020.

Treinamento

Na Localiza, o programa tem duração de um ano, sendo que nos seis meses iniciais os profissionais vão participar de uma série de treinamentos, com cursos, palestras e job rotation. "Eles terão oportunidade de conhecer a fundo os processos da companhia, desde o ambiente corporativo até as agências de diversas localidades do Brasil", informou a empresa, por nota.

No semestre seguinte, os trainees serão deslocados para uma área específica da companhia, de acordo com a afinidade e vocação de cada um. Nesta etapa, os profissionais irão desenvolver projetos estratégicos e fazer uma apresentação ao final do programa, quando poderão ser contratados como analista sênior.

Líderes

De acordo com José Eustáquio Simões, professor de administração e gestão das Faculdades Promove e Kennedy, multinacionais usam os programas de trainee para selecionar e capacitar seus futuros gestores. "A ideia é treinar recém-formados para ocupar cargos de liderança, por isso os programas são tão importantes e concorridos", destacou.

Por isso, conforme Simões, os processos seletivos são rigorosos e com várias etapas. "Cobram tanto conhecimentos específicos quanto gerais. Por isso, é preciso ter noção de várias áreas, ser antenado e informado do que acontece no mundo", avaliou.

Leia mais:

Localiza seleciona estagiários em BH com bolsa-auxílio de até R$ 1.650; saiba como concorrer

Inscrições para o concurso do IBGE terminam nesta terça; saiba como se preparar

BRF abre inscrições para programa de trainee; salário inicial é de R$ 6,5 mil