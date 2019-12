Rede com 1.600 unidades no Brasil, as Lojas Americanas estão com vagas abertas para o cargo de supervisor de varejo. Para concorrer, os candidatos devem ter ensino superior completo de qualquer graduação com até dois anos de formação e não é necessário ter experiência na área. As inscrições podem ser feitas aqui.

O salário não foi divulgado, mas a empresa adiantou que oferece benefícios como vale transporte, vale refeição, plano de saúde e odontológico, além de descontos em academias, instituições de ensino e em compras em lojas físicas e online do grupo.

O processo seletivo é composto por etapas como triagem curricular e entrevistas com a área de gente & gestão, além de gestores das respectivas áreas. Segundo a empresa, no cargo de supervisor do varejo, o funcionário “será desafiado diariamente a superar seus limites, viabilizando o atingimento de metas, e terá a possibilidade de assumir, em pouco tempo, uma das unidades da rede”.

