A Lojas Americanas está com inscrições abertas para estágio até o dia 26 de janeiro. As vagas são para alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias, Marketing e Publicidade e Propaganda.

Com 98,9% de sua liderança formada internamente, a rede busca universitários que pensem grande, tenham “atitude de dono do negócio”, foco em resultados e identificação com a cultura de empreendedorismo da Lojas Americanas.

A companhia, certificada pela consultoria Great Place to Work, e uma das empregadoras mais atrativas do Brasil, de acordo com o ranking 2019 da Universum, busca formar o estudante, que poderá se tornar gerente de uma das mais de 1.600 unidades da companhia espalhadas pelo país.

As vagas são para capitais e cidades do interior de diversos estados, como Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, além do Distrito Federal.

Os selecionados terão a possibilidade de atuar em uma loja próxima à sua residência ou faculdade e contarão com salário compatível com o mercado e benefícios como seguro de vida, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, além de descontos em cursos de instituições parceiras e compras em qualquer unidade da Lojas Americanas e nos sites Americanas.com, Submarino e Shoptime.

Durante o estágio, que tem duração de até um ano, os estudantes serão desafiados constantemente e terão um intenso programa de desenvolvimento, que inclui uma imersão por todas as áreas da loja, para desenvolverem habilidades de gestão, interação com as rotinas do varejo e trabalho em equipe. Podem se candidatar alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias, Marketing e Publicidade e Propaganda com previsão de formatura de julho a dezembro de 2020 e que possuam disponibilidade para estagiar por 30 horas semanais.

Processo seletivo e inscrições

O processo seletivo para esta edição é predominantemente online. Os estudantes passarão pelas etapas de inscrição, triagem curricular, vídeo entrevista, teste de perfil, entrevista com área de Gente e Gestão e, por fim, uma entrevista presencial com os futuros gestores.

As inscrições para o Programa de Estágio em Loja podem ser feitas no site talentos.lasa.com.br/estagioloja até o dia 26 de janeiro.

Sobre a Lojas Americanas

A Lojas Americanas conta com diversos formatos de lojas (tradicional, express e, mais recentemente, conveniência – Local), além da plataforma digital (a B2W Digital, dona das marcas Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato) e a Ame, fintech e plataforma mobile de negócios. Com presença em todos os estados brasileiros, as mais de 1.600 lojas da companhia reúnem um sortimento de até 60 mil itens - distribuídos em 40 categorias como bombonière, perfumaria, eletrônicos, eletrodomésticos, brinquedos, vestuário, entre outras.

Buscando otimizar a experiência de compra, as lojas físicas dispõem também de quiosques Americanas.com para uma oferta ainda maior de produtos e da +AQUI, plataforma que disponibiliza um mix de serviços e produtos financeiros como cartão de crédito, empréstimo pessoal, vales presente, seguros e cartões de conteúdo.