A gigante varejista Lojas Americanas está com vagas abertas para o cargo de supervisor do varejo em duas cidades mineiras: Pará de Minas, na região Centro-Oeste, e Muriaé, na Zona da Mata. Para concorrer, os candidatos devem ter ensino superior completo com até dois anos de formação, além de identificação com o varejo.

O valor do salário não foi informado. Mas a empresa, que possui 1.500 unidades no país, oferece benefícios como vale-transporte, vale-refeição, planos de saúde e odontológico, além de acesso a descontos em academias, instituições de ensino e em compras nas unidades da rede.

O processo seletivo é composto por entrevista pessoal e provas de Matemática e Língua Portuguesa. As inscrições devem ser feitas até sexta-feira (30) pelo e-mail gente.lasa2@lasa.com.br ou através de cadastro no site Vagas.com.

Segundo a empresa, no cargo, o supervisor será desafiado diariamente a superar seus limites, viabilizando o atingimento de metas, e terá a possibilidade de assumir, em pouco tempo, uma das unidades da rede de varejo.

