Comerciantes lojistas de Belo Horizonte podem abrir as portas neste sábado (2), mesmo que neste dia seja comemorado o Dia de Finados, feriado nacional.

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), empresários que decidirem abrir suas lojas devem estar atento às regras para a convocação dos funcionários, estabelecidas pela convenção coletiva da categoria. Confira as regras:

- jornada de oito horas, com mínimo de uma hora de intervalo;

- jornada de hora extra com direito ao adicional de 70%;

- uma folga compensatória a ser concedida no prazo de até 60 dias após o respectivo mês do feriado, desde que não recaia em feriado ou repouso semanal remunerado;

- decorrido o prazo de até 60 dias, se o empregador não tiver concedido a folga, o empregado fará jus ao recebimento de horas extras, pagas com o adicional de 70% sobre o valor do salário-hora normal;

- as empresas deverão fornecer, ao empregado, vale-transporte para o trabalho no respectivo feriado.