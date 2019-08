Tem experiência na área do comércio e deseja uma recolocação no mercado? Então, vale a pena dar uma olhada na lista de oportunidades de empregos em diferentes lojas do ItaúPower, shopping localizado em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Neste momento, há 18 vagas abertas.

Há opções para gerentes e vendedores com experiência, além de uma vaga exclusiva para pessoas com deficiência. Entre as lojas que oferecem oportunidades, estão Le Postiche, Alphabeto, Artex, Adcos, ótica Diniz, Ponto Frio, Youcom, Havaianas, Democrata e Orthocrin.

Pelo site do shopping, é possível fazer o cadastro do currículo e verificar os detalhes de cada vaga. No caso da vaga de operador de caixa na Ótica Diniz, só serão aceitos os currículos entregues na loja.