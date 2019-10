Nos próximos 12 meses, todas as 17 unidades da marca Carrefour Bairro localizadas na capital e Região Metropolitana de Belo Horizonte passarão a operar com a bandeira Super Nosso. A mudança é fruto de uma parceria entre os grupos Carrefour Brasil e Super Nosso, que vão unir suas expertises ao trabalhar o varejo na capital mineira e cidades vizinhas.

Esta é a primeira vez em que o braço brasileiro do grupo francês trabalha com esse modelo de parceria, passando toda a gestão das unidades para um grupo local. A ação não interfere nas outras outras unidades do Carrefour da Grande BH - sete hipermercados, seis lojas de autosserviço atacadão, um atacado de entrega, cinco postos de combustíveis, dez drogarias e um centro de distribuição. Já o Grupo Super Nosso possui 50 lojas na região.

A migração das bandeiras acontecerá após o cumprimento de condições precedentes, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Os dois grupos não adiantaram quais serão as primeiras lojas com a bandeira Carrefour Bairro a passarem pela mudança.

24 horas

Recentemente, algumas unidades do Carrefour Bairro passaram a funcionar por 24 horas, como as localizadas nos bairros Cidade Jardim e Floresta. Os dois grupos foram questionados se a parceria irá interferir no funcionamento dessas unidades, já que a rede Super Nosso não possui nenhuma loja com esse tipo de funcionamento.

O grupo Carrefour afirmou que, por enquanto, não haverá mudanças nos horários dessas unidades que ficam abertas durante a madrugada. Já o Super Nosso adiantou que, ao longo de 12 meses, haverá um processo de treinamento de pessoal e adequação nas lojas e não é possível prever uma data de mudança para cada unidade.

A partir da mudança de bandeira, é provável que a loja passe a trabalhar conforme a rede, segundo o Super Nosso. Os horários de funcionamento variam conforme a loja, mas nenhuma fica aberta após as 22h.