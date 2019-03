O ator Lucio Mauro Filho publicou nesta quinta-feira (14), uma foto em família durante a comemoração do aniversário de 92 anos de seu pai, o também ator Lucio Mauro.



"Esse olhar do vovô para a netinha é de quem ganhou um presente muito especial da vida! A chance de viver a renovação e poder celebrar o ciclo da vida. Que bom, meu velho, que tivemos a sorte de vivenciar esse encontro", escreveu Lucio Mauro Filho.



"Só foi possível graças à sua força e também ao amor incondicional que sentimos por ti", complementou, o ator, ressaltando ainda a "sorte de carregar o sangue" do pai.



Confira o registro do aniversário de Lucio Mauro abaixo: