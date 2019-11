O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou um vídeo no Instagram, no fim da noite de ontem - que foi reproduzido no Twitter -, em que afirma que o Brasil está vivendo uma "loucura" e que está livre para ajudar a tirar o país "dessa situação". "Quero dizer 'pra' vocês que 'tô' livre 'pra' ajudar a libertar o Brasil dessa loucura que está acontecendo no nosso país", diz Lula no vídeo.

"Eu sou um senhor muito jovem. Tenho 74 anos do ponto de vista biológico, mas tenho 30 anos de energia e 20 anos de tesão" pic.twitter.com/cmY4ta3LAZ — Lula (@LulaOficial) November 9, 2019





Leia abaixo a mensagem do vídeo:



"Queria falar com meus seguidores do Instagram. Quero dizer a vocês que sou um senhor muito jovem. Tenho 74 anos do ponto de vista biológico. Mas tenho 30 anos do ponto de vista de energia e 20 anos, de tesão. Só para vocês ficarem com inveja desse jovem que está falando com vocês. Quero agradecer do fundo do coração toda solidariedade de vocês (...) e dizer pra vocês que 'tô' livre para ajudar a libertar o Brasil dessa loucura que está acontecendo no nosso País. É preciso cuidar da educação, cuidar do emprego, do salário, da cultura. É preciso cuidar do prazer e da alegria. Aliás, a juventude não vive se não tiver prazer, motivação de vida. E é isso que nós temos para oferecer 'pra' vocês. Beijos."

