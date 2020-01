O ex-presidente Lula estará em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (24), de acordo com sua assessoria de imprensa. Ele vai participar de um ato realizado pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB).

O evento integra uma série de ações referentes ao aniversário de um ano da tragédia em Brumadinho. Um deles é uma marcha iniciada pelo MAB nesta segunda-feira (20) em Belo Horizonte. A intenção dos participantes é seguir até Pompéu, na região Centro-Oeste de Minas, para depois ir ao epicentro da tragédia, percorrendo cerca de 300 quilômetros.

A chegada a Brumadinho acontece no sábado (25), quando completa-se um ano do rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, que contabiliza 259 mortos e 11 desaparecidos.