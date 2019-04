A chegada dos filhos pode transformar os horizontes das mulheres. Muitas decidem lançar o próprio negócio como forma de conciliar família e carreira, com flexibilidade de horário e maior retorno financeiro. Assim, o que poderia ser um conflito se transforma em oportunidade de crescimento profissional.

Esse será o tema do encontro “Empreendedorismo e Maternidade”, que acontece em 4 de maio, das 9h às 12h, no bairro Santa Efigênia, região Centro-Sul de Belo Horizonte. As inscrições estão abertas pela plataforma Sympla até 30 de abril e custam R$ 50.

O evento é promovido pelas empresárias Déborah Ribeiro e Tuka Moreira e conta com 20 vagas – a reunião funcionará como um “espaço intimista de partilha”, com trocas de histórias, dores e sonhos.

Deborah é especialista em Comunicação Empresarial e Marketing e atua como diretora da Letra Comunicação e Marketing. Tuka é psicanalista, terapeuta e mentora em coaching e hipnose, além de colunista da Rádio Itatiaia e apresentadora de TV.

“Vamos falar sobre os principais desafios de empreender, os cuidados que devem ser tomados para evitar problemas no futuro e a necessidade de pedir ajuda a profissionais qualificados, como das áreas contábeis e da comunicação”, explica Deborah Ribeiro.

Para ela, os filhos podem ser uma motivação para abrir um negócio próprio. Foi o que aconteceu com a especialista em Comunicação, quando matriculou a filha mais velha na escolinha e recebeu o convite da diretora para produzir o jornal da instituição.

Não demorou até que os outros pais conhecessem o trabalho dela e a contratassem. Dois anos após abrir a agência própria, Deborah Ribeiro já faturava mais do que quando trabalhava para terceiros.

Contudo, o caminho exige disciplina. “É uma ginástica. Se as mulheres não souberem organizar muito bem o tempo, não funciona. Ela pode acabar estressada, se estiver com os filhos em casa e preocupada com o trabalho ou o contrário”, alerta a especialista em Comunicação.

Quem trará o passo a passo para a organização da agenda é Tuka, conhecida em Minas por oferecer consultorias diferenciadas nesse sentido.

E para provar que a realização é possível, uma das participantes do grupo, Lorena Magalhães, que é mãe de quatro crianças menores de dez anos, conta a própria história. Artesã, ela descobriu o ofício de fabricar itens para festas infantis ao confeccionar produtos para o aniversário de uma das filhas.

Atualmente, além de atender encomendas, Lorena dá cursos para interessadas em ingressar no segmento.

Empreendedorismo e Maternidade

Data: Sábado, 4 de maio de 2019

Horário: Das 9h às 12h

Endereço: Avenida do Contorno, 2905, 4º andar – Santa Efigênia, Belo Horizonte

Inscrições: www.sympla.com.br

Investimento: R$ 50