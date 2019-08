Raiane Silva Martins, de 21 anos, que estava sob escombros da casa que desabou no início da manhã desta segunda-feira, (12), Rua Cordeiro do Rio, em Curicica, Jacarepaguá, zona oeste do Rio, foi resgatada pelos bombeiros que trabalham no local. Ela foi levada imobilizada em uma maca com aparelhos de oxigênio para um corredor do lado de fora do imóvel de quatro andares, sendo que o último é um terraço. De lá Raiane foi encaminhada de ambulância para atendimento médico. Não há informação para qual unidade de saúde será atendida.

Os bombeiros resgataram com vida o menino Nicolas Domingos Martins, de 3 anos, filho de Raiane, que estava nos escombros. No momento do resgate os bombeiros comemoraram a vitória.

Além do trabalho de busca, os bombeiros fizeram o escoramento da casa e das residências vizinhas que foram atingidas pelo desabamento. Moradores relataram que no momento do desabamento ouviram um forte estrondo e tremor nas instalações. Toda a área está isolada para o trabalho das equipes.





