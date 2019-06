A Domino's, que se autodenomina a "maior pizzaria do mundo", está com 14 vagas de emprego abertas em Belo Horizonte. São oito postos para operadores de loja e seis para responsáveis pelas entregas.

As oportunidades são temporárias e a remuneração não foi divulgada pela empresa. Mas ela disse que, além do salário, oferece vale-transporte, vale-refeição e seguro de vida. os motoboys também contam com ajuda de custo para manutenção da moto.

Para mais detalhes do processo de seleção, os interessados devem enviar currículo para o e-mail selecao.lojas@dominos.com.br, com o nome da vaga de interesse no título.

Para a vaga de motoboy é necessário ter moto, carteira CNH categoria A dentro da validade, curso de motofrete pelo Detran e ensino fundamental. Já para o cargo de operador, é preciso ter concluído ou estar cursando o ensino médio.

