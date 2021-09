A maioria da população de Minas Gerais desaprova a administração do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), mas mesmo assim considera elegê-lo para um novo mandato, aponta pesquisa do INSTITUTO HD DATA em parceria com o Dataquest. Pelo levantamento, 52 % dos entrevistados disseram desaprovar a administração federal, enquanto 46 % a aprovam. Já quanto à corrida presidencial, Bolsonaro aparece como o preferido em todos os cenários testados. No primeiro deles, o presidente tem 42% das intenções de voto contra 28% de Lula (PT), 8% de Ciro Gomes (PDT), 6% de Sérgio Moro (sem partido), 5% de Rodrigo Pacheco (DEM), 4% de João Amoedo (Novo), 2% de João Dória (PSDB) e 1% de Guilherme Boulos (PSOL). Nesse cenário, 3% disseram que vão votar em branco ou nulo e 1% não souberam ou não responderam. A pesquisa foi feita entre os dias 18 e 23 deste mês junto a 1.071 eleitores do Estado com idades entre 16 e 66 anos. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro estimada em 3%.

Em outro cenário, desta vez citando também o governador Romeu Zema como opção do Partido Novo, o presidente reduz a diferença, mas ainda assim fica na frente. Nesse caso, Bolsonaro teria 39% das intenções de voto seguido de 27% para Lula e 12% para Zema. Ciro Gomes, Sérgio Moro, João Dória, Guilherme Boulos, Danilo Gentili (sem partido) e João Amoedo, somados, têm 19% das intenções de voto. Esse cenário teve 3% de votos nulos ou brancos.

Pesquisa HD Data Eleições 2022

Outro cenário

Em um terceiro cenário testado, com outros possíveis nomes como opções de terceira via, o presidente Bolsonaro seguiu liderando. Nesse caso, o presidente aparece com 43%, enquanto Lula tem 27%, Ciro Gomes tem 8%, Joaquim Barbosa (sem partido) surge com 5%, Amoedo tem também 5%, Simone Tebet (MDB) com 3%, Dória com 3% e Gentili com 1%. Brancos e nulos somaram 4% enquanto 1% não souberam ou não responderam.

CPI da Covid

O levantamento também quis saber a opinião da população mineira sobre a CPI da Covid-19, em funcionamento no Senado. De acordo com o levantamento, 50% dos entrevistados aprovam a CPI, enquanto 47% desaprovam. Nessa pergunta, 3% não souberam ou não responderam.

Análise

A pesquisa do INSTITUTO HD DATA apontando a preferência do eleitor mineiro pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro reflete, na opinião do diretor do Instituto Dataquest, Hermes Naves, a “aversão” ao PT. “Minas, ao que parece, tem desde o governo anterior (Fernando Pimentel, do PT), uma certa rejeição à esquerda e ao PT, por isso, já esperávamos esse resultado”, avalia Naves.

Projeto HD Data

A pesquisa de intenção de voto para as Eleições 2022 é a primeira realizada pelo INSTITUTO HD DATA, projeto oriundo da parceria entre o jornal Hoje em Dia e o Instituto Dataquest. O levantamento foi feito exclusivamente com eleitores do Estado de Minas Gerais. Os resultados começaram a ser divulgados ontem, a partir da pesquisa de intenção de voto para o governo do Estado. A ideia, segundo Naves, é a realização de novos levantamentos pelo menos de dois em dois meses, permitindo dessa forma a construção de uma análise comparativa.