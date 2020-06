A praticamente uma semana do prazo final para a entrega da Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física, mais de 1 milhão de contribuintes em Minas ainda não fizeram o acerto com o Fisco, o equivalente a 36%. Até a meia-noite da última quinta-feira, a Receita Federal no Estado havia recebido 1.926.089 documentos. A expectativa do órgão é que sejam entregues 3 milhões de declarações neste ano no Estado. Em todo o país, 20.771.529 pessoas tinham entregue o IR do ano-base de 2019 até 11 horas de sexta-feira, de um total de 32 milhões esperados pelo órgão.

O prazo para o acerto com o Fisco, prorrogado de 30 de abril deste ano para o próximo dia 30, devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, não deve ser novamente estendido. Os contribuintes que perderem essa data ficam sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

Na última sexta-feira, o contador Paulo Gabriel de Oliveira ainda tinha cerca de 70% das declarações para fazer, das quais 50% dos clientes ainda não haviam levado nem os documentos. Ele conta que faz anualmente aproximadamente 450 declarações, mas que neste ano, devido à pandemia, as dificuldades para o recebimento dos documentos aumentaram 80%.

“Como o brasileiro tem a natureza de deixar tudo para a última hora, ainda dá tempo. Estamos recebendo os documentos via WhatsApp, via internet, porque ninguém vem mais ao escritório. Clientes também que dependem de documentos de órgãos públicos têm enfrentado dificuldades”, conta.

Paulo Gabriel aconselha quem deixou para fazer a declaração na última hora a juntar o máximo de documentos que conseguir para não perder o prazo e ser obrigado a pagar a multa.

“Entrega a declaração com o que tiver. Se faltar alguma coisa, faz a retificação depois”, enfatiza.

“Engraçado que quem deixa para a última hora do prazo normal, deixa para a última hora também o imposto com o prazo prorrogado”, brinca a contadora Renata Veronesi Boerger, que faz cerca de 330 declarações por ano, principalmente para médicos. “Fico em cima dos clientes para não perder o prazo, mas ainda tenho 25 para entregar, faltando um documento em cada uma”, conta.

Segundo ela, quem deixar o acerto com o “Leão” para a última hora corre o risco de não conseguir fazer a transmissão por causa da lentidão na internet.

“Não deixem para a última hora, porque podem perceber que está faltando um documento e não terão tempo hábil para correr atrás”, enfatiza, acrescentando que os retardatários devem inclusive “ter dó do profissional de contabilidade”, já que o volume de trabalho é imenso nesta reta final de entrega da declaração.

Normalmente, os contribuintes que declaram no início do prazo têm direito à restituição nos primeiros lotes. Da mesma forma, as pessoas com mais de 60 anos de idade, com moléstias graves ou deficiência física, também colocam a mão mais cedo no dinheiro da restituição.

Neste ano, as restituições tiveram início em maio e se estendem até setembro. No entanto, como houve a prorrogação do prazo para o dia 30 deste mês, as pagas em maio e junho não serão corrigidas pela Selic.