Manifestantes se reúnem na Praça da Liberdade, região Centro-Sul de Belo Horizonte, em um ato contra o governo do presidente Jair Bolsonaro e em defesa da vacinação contra a Covid-19, na tarde deste sábado (24).

De acordo com a Polícia Militar, a concentração começou por volta de 13h30. Participantes levaram bandeiras como a do Brasil, de movimentos sociais, de partido políticos e do movimento LGBTQIA+. Um boneco inflável gigante, fazendo alusão a Bolsonro, chama a atenção de quem passa pelo local.

A PM informou ainda que acompanha o ato e que, até o momento, seguia sem registro de ocorrências. Não foi passado o número de pessoas noato. A corporação não informa número de pessoas presentes em protestos.

Nacional

De acordo com a cordenação do movimento, a Central de Mídia das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, atos como o da capital acontecem em 405 cidades do país.

Leia mais:

Quem pode se vacinar contra Covid nesta semana em BH? Onde? Qual o horário? O que levar?

Minas registra quase 5 mil novos casos de Covid-19; total de infectados se aproxima de 2 milhões