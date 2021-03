Março, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher (8/3), também é marcado pelo início do outono no hemisfério sul (20) e pelo Dia Mundial da Água (22). Em 2021, o mês ainda traz datas como os 150 anos de nascimento da filósofa polonesa Rosa Luxemburgo (5), 50 anos da morte do jurista Anísio Teixeira (11) e dez anos da morte da atriz Elizabeth Taylor (23).

Também há dez anos houve o desastre de Fukushima (dia 11) e o início da Guerra Civil na Síria (dia 15). As datas são alguns dos 114 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Acesse a tabela com as datas de março de 2021 (fonte: Acervo da EBC).

O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, personalidades, cultura, ciência, etc., sempre ressaltando as datas nacionais e regionais. Ele foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.