Prefeita por dois mandatos em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), a deputada estadual Marília Campos lidera a disputa pela chefia do Executivo na cidade. Segundo levantamento da Axio – Inteligência e Pesquisa, realizado no período de 4 a 6 de novembro, a candidata do PT conta com 51,67% das intenções de voto na pesquisa estimulada, montante superior à soma de todos os outros candidatos.

Felipe Saliba (DEM) aparece em segundo lugar, com 12%, seguido por Doutor Wellington (Republicanos), com 7,67%. Professor Irineu (PSL) tem 3,5% e Ivayr Soalheiro (PDT), 2,67%.

Maria Lúcia Guedes (PV) tem 2,5%; Coronel Alvear (Cidadania), 2,5%, e Lindomar Gomes (PMN) tem 2,17%. Márcio Bernardino (Novo) e Kaka Menezes (Rede) estão com 1,83% cada. Na sequência estão Coronel Fiúza, do PTC, com 1,67% e Wellington Silveira, do PL, com 1,17%. Dulce (PMB) e Alfredo (Patriota) estão com 1% cada. Não Sabe/Não Respondeu atingiu 1,67% e Ninguém/Branco e Nulo, 5,17%.

Na pesquisa espontânea, Marília também lidera com 34,17%, seguida por Felipe Saliba (8,17%), Doutor Wellington (5,67%), Ivayr Soalheiro (2,33%), Márcio Bernardino (1,33%) e Coronel Fiúza (1%). Professor Irineu, Lindomar Gomes, Kaka Menezes e Coronel Alvear têm 0,83% cada. Da mesma forma, Wellington Silveira e Alfredo estão com 0,5% cada. Já Maria Lúcia Guedes ficou com 0,33% das intenções de voto. Não sabem ou Não Responderam 33,5% e Ninguém/Branco/Nulo 9,17%.

Em relação à pergunta “independente da sua intenção de voto, quem será o próximo prefeito de Contagem?”, Marília ficou com 66,67% na pesquisa, seguida de longe por Felipe Saliba (4,5%), Doutor Wellington (3%), Professor Irineu (1,17%), Márcio Bernardino (1,17%), Ivayr Soalheiro (1,17%), Alfredo (0,83%) e Wellington Silveira (0,67%). Lindomar Gomes, Kaka Menezes e Coronel Fiúza aparecem com 0,5% cada. Já o Coronel Alvear ficou com 0,33%. NS/NR atingiu 19%.

A pesquisa está registrada sob o número MG-08620/2020 e ouviu 600 eleitores. O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.