Marco zero da pandemia do novo coronavírus, a província de Hubei, na zona central da China, se prepara para reduzir o nível de alerta emergencial a partir deste sábado (2). A medida fará com que a região, que atualmente ainda se encontra no nível mais alto de alerta sanitário, afrouxe o lockdown e o isolamento social. Esta é a primeira vez desde o início da pandemia que o nível de alerta cai na região.

Ainda não há confirmações científicas sobre a origem do novo coronavírus, mas pesquisadores e cientistas chineses acreditam que o vírus surgiu em um mercado de alimentos da capital da província, Wuhan.

A informação do afrouxamento das medidas foi dada pela agência oficial de notícias Xinhua. Segundo o relato, uma autoridade de saúde afirmou que no dia 26 de março, Wuhan não tinha mais nenhum caso de coronavírus nos hospitais, graças a um isolamento da cidade e da província que interditou ruas, cancelou viagens de trens e aviões e impediu que os moradores circulassem livremente durante mais de dois meses. O que muda na rotina de chineses e viajantes com a queda do nível de alerta, entretanto, não foi informado.