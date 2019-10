A Marinha está com inscrições abertas para seleção de Oficiais Temporários para o Serviço Militar Voluntário (SMV), exclusivo para profissionais com ensino superior. Podem concorrer homens e mulheres com mais de 18 anos.



Ainda que sejam vagas temporárias, a Marinha do Brasil possibilita que esses militares tenham crescimento dentro da instituição, tanto no posto ocupado quanto nos rendimentos. O primeiro posto a ser ocupado é o de Guarda-Marinha, com rendimentos de R$9.021,07, sendo R$6.993 de soldo (salário), R$1.118,88 de adicional habilitação (16% do soldo) e R$909,09 de adicional militar (13% do soldo). Nesse posto, o militar pode permanecer por seis meses.



Passado esse tempo, ocupará o posto de Segundo-Tenente por seis meses, com rendimentos de R$9.662,10, sendo R$7.490 de soldo (remuneração), R$1.198,40 de adicional habilitação (16%) e R$973,40 de adicional militar (13%) e após será promovido a Primeiro-Tenente, com rendimentos de R$10.636,05, sendo R$8.245 de soldo, R$1.319,20 de adicional habilitação e R$1.071,85 de adicional militar. Caso permaneça na instituição, no sétimo ano de serviço, ocupará o posto de Capitão-Tenente, com rendimentos de R$11.778, já contando com adicional habilitação (R$1.460,96) e adicional militar (R$1.187,03).



O vínculo entre os militares temporários e a Marinha pode ser renovado uma vez por ano, podendo chegar ao máximo de oito anos, a critério do comando, sem chance de estabilidade depois deste período.



Interessados em fazer o processo seletivo devem clicar em “Serviço Militar Voluntário”, clicar no mapa que mostra a região de interesse, ler o aviso de convocação (documento que rege a seleção) e inscrever-se. A taxa é de R$127.



Processo seletivo



O processo seletivo será feito por meio de provas objetivas com 50 questões distribuídas por Língua Portuguesa (25) e Formação Militar-Naval (25), sendo que para médicos são 25 questões de Conhecimentos Específicos ao invés de Formação Militar-Naval. A bibliografica está indicada em apêndice do Aviso de Convocação.



Caso seja aprovado, o candidato passará ainda pelos Eventos Complementares, que são a Inspeção de Saúde (IS), a Prova de Títulos (PT), o Teste de Aptidão Física (TAF), com natação e corrida, a Verificação de Dados Biográficos (VDB) e a Verificação Documental (VD). Após isso, o aprovado passará por Instrução Militar-Naval, com duração de 11 semanas.



As inscrições terminam no dia 4 de novembro.

* Fonte: Marinha do Brasil

Leia mais:

Lei garante amamentação durante concursos públicos