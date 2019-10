A Marinha está com inscrições abertas para seleção de Oficiais Temporários para o Serviço Militar Voluntário (SMV), exclusivo para profissionais com ensino superior. Podem concorrer homens e mulheres com mais de 18 anos. Ao todo são 405 vagas no Brasil (veja distribuição das vagas abaixo). Minas Gerais tem uma vaga na área de odontologia.



Ainda que sejam vagas temporárias, a Marinha do Brasil possibilita que esses militares tenham crescimento dentro da instituição, tanto no posto ocupado quanto nos rendimentos. O primeiro posto a ser ocupado é o de Guarda-Marinha, com rendimentos de R$9.021,07, sendo R$6.993 de soldo (salário), R$1.118,88 de adicional habilitação (16% do soldo) e R$909,09 de adicional militar (13% do soldo). Nesse posto, o militar pode permanecer por seis meses.

Passado esse tempo, ocupará o posto de Segundo-Tenente por seis meses, com rendimentos de R$9.662,10, sendo R$7.490 de soldo (remuneração), R$1.198,40 de adicional habilitação (16%) e R$973,40 de adicional militar (13%) e após será promovido a Primeiro-Tenente, com rendimentos de R$10.636,05, sendo R$8.245 de soldo, R$1.319,20 de adicional habilitação e R$1.071,85 de adicional militar. Caso permaneça na instituição, no sétimo ano de serviço, ocupará o posto de Capitão-Tenente, com rendimentos de R$11.778, já contando com adicional habilitação (R$1.460,96) e adicional militar (R$1.187,03).



O vínculo entre os militares temporários e a Marinha pode ser renovado uma vez por ano, podendo chegar ao máximo de oito anos, a critério do comando, sem chance de estabilidade depois deste período.



Interessados em fazer o processo seletivo devem clicar em “Serviço Militar Voluntário”, clicar no mapa que mostra a região de interesse, ler o aviso de convocação (documento que rege a seleção) e inscrever-se. A taxa é de R$127.



Processo seletivo



O processo seletivo será feito por meio de provas objetivas com 50 questões distribuídas por Língua Portuguesa (25) e Formação Militar-Naval (25), sendo que para médicos são 25 questões de Conhecimentos Específicos ao invés de Formação Militar-Naval. A bibliografica está indicada em apêndice do Aviso de Convocação.



Caso seja aprovado, o candidato passará ainda pelos Eventos Complementares, que são a Inspeção de Saúde (IS), a Prova de Títulos (PT), o Teste de Aptidão Física (TAF), com natação e corrida, a Verificação de Dados Biográficos (VDB) e a Verificação Documental (VD). Após isso, o aprovado passará por Instrução Militar-Naval, com duração de 11 semanas.



As inscrições terminam no dia 4 de novembro.

* Fonte: Marinha do Brasil

