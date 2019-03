O tiroteio na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano (SP), está entre os assuntos mais comentados mundialmente no Twitter. O tópico chegou a liderar os assuntos mais comentados no início da tarde. Autoridades, políticos, entidades e usuários comuns manifestam solidariedade às famílias das vítimas e condenam a violência. No Brasil, usuários relembram outras tragédias e tiroteios em escolas.

Autoridades brasileiras como o ministro da Educação, Ricardo Vélez, e os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP), estão entre os que manifestaram apoio às famílias das vítimas.

Usuários também pedem uma cultura de paz nas escolas e discutem o uso de armas de fogo. A saúde mental dos atiradores e a necessidade de atendimento adequado para que tragédias como essa não voltem a ocorrer também estão em pauta na rede social.

Imprensa internacional

O assunto repercute também na imprensa internacional. Veículos noticiam o tiroteio e destacam que massacres como esse, embora já tenham ocorrido, são raros no país.

A revista norte-americana Time destacou que o Brasil tem a maior taxa de homicídios no mundo, mas que tiroteios nas escolas são raros. Também nos Estados Unidos, o The Washinton Post citou o massacre de Realengo, no subúrbio do Rio de Janeiro, em 2011 – quando um adulto (23 anos) efetuou mais de 60 disparos e matou 12 crianças na escola municipal Tasso da Silveira.

A tragédia foi noticiada ainda pela agência de notícias russa Sputnik, que relatou o ocorrido e o número de vítimas e pela CBS News, serviço de televisão e rádio americano.

No periódico espanhol El País, a tragédia está na capa do portal na internet. Na página em português, as informações sobre o massacre estão sendo atualizadas em postagens em tempo real.

Massacre

O massacre na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano (SP), ocorreu na manhã desta quarta-feira (13). Dois jovens armados e encapuzados invadiram o local e efetuaram disparos contra alunos e funcionários. Até o momento, a polícia contabiliza dez mortos. Há ainda feridos sendo atendidos em hospitais e clínicas da região.

A Escola Estadual Raul Brasil atende os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio, com um total de 1.058 alunos matriculados. Oferece ainda cursos de línguas para 1.534 estudantes. Contando com a direção, tem 14 funcionários e 63 professores. Tem uma estrutura com 30 salas, contando espaços para aula e atividades extra-curriculares.

Leia mais:

Polícia identifica atiradores de escola em Suzano

PMs flagram tentativa de assalto e atiram em suspeito no Buritis

Mulheres de movimentos populares ocupam fazenda de João de Deus

'Cena mais triste da vida', diz Doria após visitar escola em Suzano

Tragédia em Suzano provoca consternação, autoridades se manifestam