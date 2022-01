O preço médio do material escolar disparou em Belo Horizonte em 2022. Segundo pesquisa divulgada pelo site Mercado Mineiro nesta segunda-feira (24), se comparado com os valores praticados no período pré-pandemia, os pais terão que desembolsar até 132% a mais nos itens para compor o material dos filhos.

O levantamento foi realizado entre 18 e 19 de janeiro, em dez estabelecimentos da capital, e analisou 80 produtos.

Devido ao fechamento do comércio no ano passado, a pesquisa no início de 2021 não foi realizada.

Veja a seguir os aumentos, considerando o preço médio do produto em 2020 e 2022.

Borracha Branca nº20 - Mercur / Maped - de R$ 1,20 para R$ 2,54 - aumento de 111%.

Cola Branca 90g - Cascolar / 3M - de R$ 2,95 para R$ 6,23 - aumento de 111%.

Gizão de Cera c/12 cores - Faber Castell/ Acrilex / Maped - de R$ 5,66 foi para R$ 12,12 - aumento de 114%.

Tesoura Escolar inox ponta redonda - Mundial/Tramontina - de R$ 7,17 para R$ 16,64 - aumento de 132%.

Lápis de cor inteiro c/24 cores (1º Linha) / Faber Castell / Norma / Maped - de R$ 21,13 para R$ 36,24 - aumento de 71%.

Pincel Hidrocor ponta grossa / média c/ 12 cores - Faber Castell / Pilot / Compactor / Maped - de R$ 19,52 para R$ 35,76 - aumento de 83%.

Apontador com reservatório – Genérico - de R$ 2.10 para R$3.11 - aumento de 48%.

Caderno Brochurão Capa Dura 96 fls LICENCIADO 2022 - Tilibra / Norma / Foroni / Grafons - de R$ 7.37 para R$12.06 - aumento de 63%.

O Caderno Universitário Espiral Capa Dura 200fls LICENCIADO - Tilibra / Norma / Foroni / Grafons - de R$ 15.12 para R$ 24.29 - aumento de 60%.

Variações

Considerando os preços atuais do mesmo produto em diferentes estabelecimentos de BH, há variações que chegam a 450%.

Grafite 0,5 2B c/12 minas – Genérico - de R$ 1 até R$ 5,50 - variação de 450%

Apontador com reservatório - de R$ 1,90 até R$ 5,90 - variação de 211%

Caderno Universitário Espiral Capa Dura 200fls (Mais +) - Tilibra - de R$ 16,90 até R$ 39,90 - variação de 136%

Cola Branca 40grs - Genérico - de R$ 1,20 até R$ 2,90 - variação de 142%

Borracha Branca nº20 - Mercur / Maped - de R$ 1,50 até R$ 3 - variação de 100%

Apontador com reservatório retangular - Faber Castell - de R$ 1,99 até R$ 7 - variação de 252%

Caderno Brochurão Capa Dura 96 fls LICENCIADO 2022 - Tilibra / Norma / Foroni / Grafons - de R$ 8,99 até R$ 12,90 - variação de 78%

Caderno Universitário Espiral Capa Dura 200fls - Genérico - de R$ 10,99 até R$ 19,99 -variação de 81%

Durex transparente 12x30 - 3 M/ Eurocel/ Adere/ Adelbrás/ Cremer - de R$ 1,50 até R$ 3,20 - variação de 113%

Uma Fita adesiva embalagem 45x 45 - 3 M/ Eurocel/ Adere/ Adelbrás/ Cremer - de R$ 2,95 até R$ 6,99 - variação de 137%

Lápis de cor inteiro c/12 cores – Genérico - de R$ 6,49 até R$ 13,90 - variação de 114%

Papel A4 branco pct/100fls - Chamex/ Report/ Copimax - de R$ 4,10 até R$ 8,90 - variação de 117%

Pincel Hidrocor ponta grossa / média c/ 12 cores - Faber Castell / Pilot / Compactor / Maped - de R$ 22,90 até R$ 45,90 - variação de 100%.

Uma Tesoura Escolar inox ponta redonda – Genérico - de R$ 3,90 até R$ 7,99 - variação de 105%.

A pesquisa completa está no site Mercado Mineiro

