O Diário Oficial de Minas Gerais publicou nesta quinta-feira (16) a exoneração de Mateus Simões (Novo) do cargo de secretário-geral do Estado. De acordo com a assessoria de imprensa do governo de Minas, a exoneração foi feita a pedido para que o político pudesse tratar de assuntos particulares. A nomeação de Mateus deve ser feita novamente na semana que vem.

Eleito vereador de Belo Horizonte em 2016, Mateus Simões se licenciou do cargo na Câmara Municipal em março, para assumir o cargo de secretário-geral do Estado, após a saída de Bilac Pinto.