O quadrinista e escritor Mauricio de Sousa se manifestou, neste sábado (7), sobre o pedido de recolhimento dos quadrinhos "Vingadores - A Cruzada das Crianças" feito pelo prefeito Marcelo Crivella. O criador da "Turma da Mônica" é o homenageado na 19ª Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro.



Na postagem, ele assina a mensagem escrita: "Contra a censura, a favor da liberdade de expressão e do respeito." O filho do autor, Mauro Sousa, que é gay, comentou: "Meu pai é meu herói."