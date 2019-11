O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) esteve na cidade de Três Corações, no Sul de Minas, na manhã desta sexta-feira (29), e declarou em um vídeo postado pelo governador Romeu Zema (Novo) se considerar "mineiro de coração". Bolsonaro marcou presença na solenidade de diplomação do curso de formação de sargentos da Escola de Sargentos das Armas do Exército, que fica na cidade.

A publicação postada no Instagram de Zema ainda traz um recado do presidente: "Estamos fazendo o possível para entregar no futuro um Brasil bem melhor do que recebemos".

O governador comemorou a vinda do presidente ao Estado. "É uma honra receber novamente o presidente da República em nosso estado. Hoje, Minas Gerais tem uma política econômica alinhada com o governo federal e acredito que isso trará muitos benefícios para os mineiros. Vamos manter o diálogo e lutar para conseguir as reformas de que tanto precisamos para retomar o nosso crescimento", afirmou.

Formatura

Bolsonaro agradeceu aos formandos pelo compromisso de servir ao país. “Se preciso for, daremos a nossa vida para que a democracia e a liberdade nunca deixem de existir entre nós”, disse o presidente, dirigindo-se aos novos sargentos. “Na América do Sul, alguns países ainda vivem momento de crise, mas nós venceremos tudo isso. Pela gratidão e sentimento de irmandade que existe entre nós da América do Sul, nós, brasileiros, só estaremos felizes quando todos os países da América do Sul, e o seu povo gozarem de liberdade e democracia.”

O governador também parabenizou os novos sargentos pela formatura. "Vocês são um orgulho para o nosso estado e o nosso país. Que este momento seja lembrado como um dia em que escolheram servir a pátria e defender o nosso povo. Tenho certeza que farão um ótimo trabalho", disse.

A Escola de Sargentos das Armas é o estabelecimento de ensino de nível superior (tecnólogo) do Exército Brasileiro, responsável pela formação e graduação de sargentos combatentes de carreira das armas de: Infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações.

“Nas próximas semanas, vocês estarão pelos quatro cantos dos 8,5 milhões de quilômetros quadrados que compõem nosso querido Brasil, levando patriotismo, amizade, consideração, fraternidade e, acima de tudo, amor a nossa querida pátria”, disse o presidente.

Energia nuclear

No início da tarde, Bolsonaro embarca para Resende, no Rio de Janeiro, onde participa de cerimônia de inauguração da oitava cascata de ultracentrífugas, na Fábrica de Combustível Nuclear da Indústrias Nucleares do Brasil (INB). Com a entrada em operação dessa cascata, a INB aumentará em 20% a produção de urânio enriquecido no país, sendo possível produzir 60% do necessário para abastecer a Usina Nuclear de Angra 1.

A inauguração faz parte da primeira fase da implantação da Usina de Enriquecimento Isotópico de Urânio, um projeto em parceria com a Marinha do Brasil, que visa à instalação de 10 cascatas de ultracentrífugas. Previsto para ser concluído em 2021, ao final, o projeto atenderá 80% da demanda de Angra 1. De acordo com a INB, a nona cascata está com parte da estrutura pronta, aguardando instalação da ultracentrífuga pela Marinha. A previsão é que seja inaugurada no final de 2020.

Com Agência Minas

Amanhã (30), Bolsonaro continua em Resende para participar da solenidade de entrega das espadas aos novos aspirantes a oficial da Academia Militar das Agulhas Negras, do Exército Brasileiro.