Medida Provisória publicada nesta terça-feira, (18), no Diário Oficial da União (DOU) autoriza a transferência de recursos financeiros pela União ao estado de Roraima para auxiliar nas ações relativas à intervenção federal. Conforme a Medida Provisória, a União fica obrigada a transferir para Roraima, ainda no exercício de 2018, na forma de parcela única, R$ 225,7 milhões, após a abertura de crédito orçamentário para a finalidade.



Como especifica a Medida Provisória, o valor transferido deverá ser aplicado de forma integral nas áreas que justificaram o ato de intervenção federal, incluídas as despesas de pessoal e de investimento.



A Medida Provisória delega ao interventor federal responsável, o governador eleito Antonio Oliverio Garcia de Almeida, mais conhecido como Antonio Denarium (PSL), a realização de um plano programático de revisão de gastos, que será monitorado pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, órgão responsável pela auditoria fiscal do estado de Roraima enquanto durar o período de intervenção federal.

