O ataque dos Estados Unidos a um comboio no Iraque, matando Qassem Soleimani, chefe de uma unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã, gerou grande repercussão entre os internautas brasileiros nesta quinta-feira (3). Muitas postagens tratam do medo que muitos têm de que a ação provoque uma nova grande guerra.

No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira (3) que o ataque feito pelos Estados Unidos a um comboio no Iraque, que resultou na morte do comandante de alto escalão do Irã, deverá impactar no preço dos combustíveis por aqui. Bolsonaro descartou a possibilidade de tabelar o preço do produto para controlar impactos e disse que vai discutir o assunto com a equipe econômica e com o chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno.



E nas redes sociais, como brasileiro gosta de apresentar um olhar bem-humorado sobre tudo - até mesmo sobre sérias crises políticas -, muitas pessoas aproveitaram para brincar com a situação. Até mesmo o alinhamento ideológico entre Bolsonaro e o presidente Donald Trump rendeu comentários e memes.



Confira:

confio no meu exército nessa Terceira Guerra Mundial



meu exército: pic.twitter.com/IYJtQBXmR4 — 1º a morrer na guerra (@Enzoando_) January 3, 2020

Eu desviando da bola de canhão na terceira guerra mundial: pic.twitter.com/WmWXxHUkPO — Igor Froes (@poczandobr) January 3, 2020

Éhhh Trump

Agora você vai ter que rezbolar! — Euber Silva (@eubersilva) January 3, 2020

Trump: "Claramente o Brasil é nosso melhor aliado, um dos mais preparados "

O brasileiro na guerra:#TerceiraGuerraMundial pic.twitter.com/AEcZRFL4mP — waltin (@wjfirmo) January 3, 2020

Gente, eu tava dormindo

Vai rolar a 3 guerra mundial pq o Saulo mandou assassinar um general do Irã, o Trump traiu a Gabi e o Bolsonaro ta c ciúmes??????? — Belão (@_isaquario) January 3, 2020

3 guerra mundial chegando e vc tem certeza q vai perde a chance de beija essa boquinha? #TerceiraGuerra — lucif3r (@Glhrmwll) January 3, 2020

tô aqui amolando minha única arma pra usar na Terceira Guerra Mundial pic.twitter.com/ttR6n2Lxqq — icretino ✪ (@icretinoreal) January 3, 2020