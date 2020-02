O próximo concurso da Mega-Sena, a ser sorteado na quarta-feira (19), deverá pagar, no mínimo, R$ 190 milhões a quem acertar as seis dezenas sorteadas. A Caixa Econômica Federal, administradora da loteria, informa que o prêmio já parte desse valor alto por não ter havido ganhador no último sorteio, deste sábado (15), que selecionou as dezenas 04, 21, 27, 29, 42 e 47.

Apesar de o prêmio principal ter acumulado, a Mega-Sena de sábado registrou 216 acertadores da quina e cada um deles receberá R$ 36.114,36. Outras 13.800 pessoas acertaram quatro dezenas do concurso e terão direito ao prêmio de R$ 807,52, cada uma.



