A Mega-Sena acumulou no concurso 2426, realizado nesse sábado (6), em São Paulo. Eis os números sorteados: 05, 11, 24, 27, 32 e 57.

O prêmio era de R$ 75 milhões, valor que deve chegar a R$ 90 milhões na próxima quarta-feira (10), quando as apostas poderão ser feitas até as 19h. O concurso 2427 será realizado às 20h, no Terminal Rodoviário do Tietê, na capital paulista.

No sorteio desse sábado, 249 pessoas acertaram cinco números e cada uma ganhou R$ 25.132,53.

A quadra, com quatro números acertados, pagou R$ 585,42 a cada apostador.

As informações são do site da Caixa Econômica Federal.

