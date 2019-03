Acumulou. O concurso nº 2.138 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (30), que tinha como prêmio a quantia de R$ 10 milhões a quem acertasse as seis dezenas não encontrou vencedores. As dezenas sorteadas foram 04, 13, 14, 21, 30 e 34.

Agora, com prêmio de R$ 15 milhões, um novo concurso será realizado no dia 3 de abril deste ano. Os interessados podem fazer o jogo da Mega-Sena em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online. Para jogar pela internet, o apostador precisa ter mais de 18 anos.

Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone.

*Com Agência Brasil