O príncipe Harry e Meghan Markle decidiram manter os planos em torno da chegada do primeiro filho do casal em privado, informou o Palácio de Buckingham nesta quinta-feira (11). O casal espera que o nascimento do primogênito ocorra nas próximas semanas.



"O duque e a duquesa de Sussex estão muito agradecidos pelo afeto que tem recebido de pessoas por todo o Reino Unido e pelo mundo à medida que se preparam para dar boas-vindas a seu primeiro filho", informa o comunicado.



"Sua Alteza Real tomou uma decisão pessoal de manter os planos em torno da chegada de seu bebê privados", anunciou o Palácio. "O duque e a duquesa estão ansiosos para compartilhar as boas notícias com todos, uma vez que tenham tido a oportunidade de celebrar em particular como uma nova família", acrescentou a nota.



A expectativa para o nascimento do primeiro filho de Meghan e Harry é grande, uma vez que são muitas as hipóteses sobre como será o parto, por exemplo. Segundo o jornal The Sun, a ex-artiz deve quebrar uma tradição familiar de 40 anos ao optar por não ter o bebê no mesmo hospital onde Kate Middleton e a princesa Diana deram à luz.



A imprensa internacional publicou recentemente que, de acordo com pessoas próximas ao casal, Meghan queria apenas uma parteira e uma doula (assistente) no momento do parto, também rejeitando os médicos que geralmente acompanham a família real.



Outra possibilidade levantada é que a duquesa de Sussex queira ter um parto humanizado em casa. Nada disso, porém, foi confirmado e o que resta é esperar pelo anúncio do nascimento do bebê.