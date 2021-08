As mensalidades escolares do ensino médio particular, em Belo Horizonte, subiram, em média, 4,49% este ano, em comparação aos valores cobrados em janeiro de 2020. Levantamento do site de pesquisas Mercado Mineiro - que consultou 46 estabelecimentos educacionais da capital - também atesta que a elevação nos custos atingiu as mensalidades no ensino fundamental: a alta, em média, foi de 2,75%.

Segundo a pesquisa, ainda em relação ao ensino médio, o maior reajuste foi nas mensalidades do 1º ano - 5,35% -, fazendo as parcelas saltarem de R$1.636,50 para R$1.723,99. Na sequência, vieram os aumentos no 2º ano do ensino médio (4,81%), com os preços saindo de R$1.652,33 para R$1.731,85. Em relação às mensalidades do 3º ano, a elevação foi 3,31% - os valores médios subiram de R$1.828,44 para R$1.888,93.

Quando avaliados os preços do ensino fundamental, o maior acréscimo foi na mensalidade da 7ª série (4.24%), passando de R$1.445,16 para R$1.506,15. Em seguida, veio a 8ª série, cuja mensalidade, em 2020, era de R$1.453,76 em média e subiu para R$ 1.509,15 em 2021 (aumento de 3.81%).

Variação de preços

A pesquisa também mostra enorme variação de preços entre as escolas particulares de BH. Nos anos do ensino fundamental, a maior discrepância foi de 161% - entre os preços da mensalidade da 1ª serie, que podem custar de R$836,00 a R$2.189,00. Já entre as séries do ensino médio, a que apresentou maior variação de preço foi a mensalidade do 3º ano (115%), podendo custar entre R$1.219,00 e R$2.774,00.

Escolas

Procurada pela reportagem do HD, a direção do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep-MG) ainda não se pronunciou sobre o assunto.

