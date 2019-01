O preço da mensalidade nas escolas particulares de Belo Horizonte pode variar em até 317% entre uma instituição e outra. Por isso, os pais devem ficar atentos aos valores cobrados neste ano. O site de pesquisas Mercado Mineiro fez um levantamento dos novos preços da mensalidade escolar entre os dias 7 e 11 de dezembro junto a 46 escolas particulares da capital.

Neste período, foram consultadas as mensalidades da 1ª a 9º série do ensino fundamental e do 1º ao 3º ano do ensino médio.

A variação mais alta encontrada, que supera os 300%, foi entre os colégios de 1º a 4º série, onde os valores podem custar de R$ 517 a R$ 2.158. Já para a 5ª série, os preços variam em até 183%, com mensalidades que vão desde R$ 760 até R$ 2.158.

Já para as 6ª, 7ª, 8ª e 9ª séries, os valores vão de R$ 875 a R$ 2.039, uma diferença de 133%.

No Ensino Médio a maior variação de preços foi encontrada nas mensalidades do 2º ano, que vão desde R$ 954,00 até R$ 2.237, o que representa uma variação de 135%. No 3º ano a diferença é de 128%, já que as mensalidades apresentam valores entre R$ 1.059 e R$ 2.422.

Comparação

A pesquisa também fez uma comparação entre os preços médios de 2018 e 2019. O maior aumento encontrado foi na mensalidade da 1ª série do ensino fundamental, que teve um acréscimo de 11,79%, passando de R$ 1.062,94 para R$ 1.188,23.

Já a mensalidade da 2ª série do ensino fundamental, que em 2018 custou R$ 1.073,83, subiu para R$ 1.196,30 em 2019, um aumento de 11,40%. A mensalidade da 3ª série do ensino fundamental aumentou 11,37%, passando de R$ 1.091,33 para R$ 1.215,36. E a 9ª série do ensino fundamental apresentou aumento de 8,04% nas mensalidades, passando de R$1.255,46 para R$1.356,36.

No ensino médio, os aumentos foram um pouco mais tímidos, em até 7,38%, como aconteceu no caso da mensalidade do 2º ano, que custava em média R$ 1.426,66 e subiu para R$ 1.532,00. No 1º ano do ensino médio, o aumento foi de 7,29%, já que o preço médio em 2018 era R$ 1.416,38 e agora subiu para R$ 1.519,70. O 3º ano do Ensino médio subiu 7,29%, onde o preço médio no ano passado era de R$ 1.582,17, e em 2019 passa a ser R$ 1.697,46.

