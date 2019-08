Os cofundadores do Mercado Livre, Stelleo Tolda e Marcos Galperin, e o presidente da Azul, John Rodgerson, anunciaram uma parceria entre as duas empresas para realizar entregas de produtos por via aérea em todo o Brasil.



O presidente da Azul, John Rodgerson, afirmou que a empresa aérea fará um investimento superior a US$ 5 bilhões para realizar as entregas. "Temos que acompanhar o crescimento do Mercado Livre. Vamos investir pesado na empresa para realizar as entregas. Essa parceria é só o começo", disse Rodgerson.



Em coletiva durante o evento Mercado Livre Experience, em São Paulo, os empresários disseram que, inicialmente, as operações deverão ocorrer em 16 capitais - mas não especificaram quais. Segundo os empresários, as entregas serão feitas em 1 dia, modelo conhecido como Next Day.



"A gente começa a democratizar cada vez mais os serviços de entrega em 1 dia, que são muito concentrados em São Paulo e Rio de Janeiro", afirmou o cofundador do Mercado Livre, Stelleo Tolda. "O futuro é a entrega Next Day e a Azul vai ser parte importante desse processo", acrescentou Tolda.



O vice-presidente de Mercado Envios para a América Latina do Mercado Livre, Leandro Bassoi, afirmou que "para o consumidor, isso significa entregas mais rápidas, utilizando a malha logística do Mercado Livre e da Azul, que cobre todo o território nacional, com 900 voos diários. Por meio dessa parceria, temos a expectativa de atingir números altíssimos e entregas em tempo cada vez menor", disse Bassoi.

Leia mais:

Amazon estuda abrir novos centros de distribuição no Brasil

Anac proíbe embarque de modelos do Macbook Pro 15" em voos domésticos