Audi, BMW e Mercedes-Benz travam uma disputa interminável pela predileção de um cobiçado nicho de consumidores. E diante disso, trilham caminhos parecidos com sedãs sofisticados, utilitários de luxo e também na seara dos compactos. A Mercedes foi a última a se aventurar no segmento de hatches, com o Classe A, que precisou passar por uma metamorfose.

Antes de ser um hatch, a linhagem se destinava a um engenhoso monovolume, que bebia na boa fama da categoria, lá nos anos 1990. Nessa época, a BMW tinha o Série 3 Compact. E a Audi definia os rumos do segmento com o A3, que tinha perfil muito mais jovial que o pacato automóvel da estrela de três pontas.

Mas fato é que a atual geração do Classe A, que chegou aqui em janeiro, acaba de estrear a derivação apimentada. O A35 AMG 4Matic estreia como uma versão esportiva intermediária, se posicionando abaixo do truculento A45 AMG, com 421 cv.

Apesar de ser mais “amigável” que o atual A45 (que ainda não tem data de estreia no Brasil), o A35 é um carro para quem busca um esportivo de alta performance, mas num embrulho compacto.

Partindo de R$ 279.990, o A35 não faz feio diante do irmão mais forte. O motor 2.0 turbo entrega 306 cv e 40 mkgf de torque, que permitem que o esportivo acelere de 0 a 100 km/h em 4,7 segundos e atinja a máxima de 250 km/h (limitada eletronicamente).

A transmissão recorre à conhecida caixa automatizada de dupla embreagem e sete marchas Speedshift 7G-DTC, que confere à Merça trocas rápidas e praticamente imperceptíveis. O sistema de tração é integral 4Matic, que gerencia a distribuição de torque com variação de 100% na dianteira a até 50% para as rodas traseiras.

Como todo AMG que se preze, o A35 conta com suspensão independente nas quatro rodas, com acerto esportivo. O escapamento, por sua vez, conta com uma borboleta de acionamento elétrico que atua junto com o controle dinâmico de condução. Assim, no modo mais esportivo, ela fica aberta para acentuar o ronco do motor. E nos modos mais comportado, ela se fecha e mantém o funcionamento bastante silencioso.

E para finalizar o pacote, ela ainda conta com controle de largada como nos Audi S3 e RS3, além de assistente pessoal MBUX, que funciona como o SIRI do iPhone.

Assita também!