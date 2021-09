A adoção do ônibus elétrico tem ganhado força nas principais capitais do mundo. Londres, Madri e outras grandes metrópoles apostam no modal eletrificado para oferecer transporte público com menor impacto ambiental.

Por aqui, a tendência tem engatinhado. Algumas cidades como Curitiba inicia testes com ônibus elétricos já em setembro. Mas a Mercedes quer acelerar o processo.

A Estrela de Três Pontas anunciou o lançamento do eO500U, seu ônibus elétrico, que estreia em 2022. Desenvolvido pelo time de engenharia brasileiro, o projeto que demandou investimentos de R$ 100 milhões terá aplicação urbana e promete reduzir emissões nas grandes cidades.

A decisão de apostar em modelos urbanos tem razões ambientais e também logísticas. Isso porque a autonomia de um veículo elétrico é menor que de um carro convencional. Além disso, o tempo de recarga das baterias é demorado. Dessa forma, rodar na cidade é mais eficaz do que oferecer uma opção rodoviária, uma vez que as próprias garagens são os pontos de abastecimento.

Troca de pilhas

O carregamento das baterias é o grande desafio da indústria. Hoje, um carro elétrico pode levar até 48 horas para recuperar a carga, se ligado a uma tomada 220V. Num carregador ultra rápido esse tempo pode cair para 60 minutos.

No caso de um ônibus, a companhia de transporte não quer deixar o carro parado. A solução da Mercedes foi o uso de packs móveis de bateria. A lógica é a mesma dos antigos celulares que tinham um dock para carregar baterias extras.

Assim, o carro retorna para a garagem e ao invés de passar horas na tomada, ele recebe um novo pack, enquanto o descarregado vai para a recarga. Para implementar essa funcionalidade, a Mercedes dará suporte e treinamento para as empresas.

Questionamos a marca sobre o quanto custaria o ônibus elétrico. No entanto, a Mercedes afirma que não pode dar detalhes de valores no momento, por uma questão estratégica.