A Mercedes-Benz acaba de lançar no mercado brasileiro o SUV GLB. Com sete lugares, o modelo chega para completar a gama de utilitários da Estrela de Três Pontas. Por hora, o SUV será oferecido apenas na versão GLB 200 Launch Edition, que agrega um pacote recheado de conteúdos, mas os executivos garantem que irá expandir o leque de versões.

Segundo os executivos da marca alemã, o GLB chega como opção mais flexível para quem busca um SUV da marca, pois a terceira fileira permite ampliar o número de passageiros e quando rebatido não compromete o volume de bagagem.

Com 4,63 m de comprimento, o modelo é 22 cm maior que o GLA (que no Brasil ainda é o de primeira geração). Com entre-eixos de 2,82 m, os executivos da Mercedes garantem que na última fileira viajam com conforto pessoas com até 1,68 m de altura. Ou seja, dá para levar dois Romários lá atrás, ou 500 litros de bagagem, com os bancos rebatidos. Se deitar todos os encostos, o volume chega a 1.680 litros.

Motor

O GLB é equipado com a unidade 1.3 de 163 cv e 25 mkgf de torque, fornecida pela Renault. A unidade é combinada com transmissão de dupla embreagem e sete marchas 7G-DCT. A tração é apenas dianteira. A Mercedes garante que o bloco é mais que suficiente para levar os 1.630 quilos da carroceria, mais os sete ocupantes.

Por dentro

Mas o GLB não se vende apenas pela oferta de lugares disponíveis. O SUV conta com acabamento refinado, quadro de instrumentos digital, integrado à central multimídia. A central, por sua vez, conta com o assistente pessoal MBUX, que permite controlar diferentes recursos com comandos de voz.

Entre os recursos de segurança, o SUV é equipado com sistema Distronic que agrega assistentes como assistente de frenagem, manutenção e mudança de faixa, ponto cego, direção, além do assistente de estacionamento Parktronic.